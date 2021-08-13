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Общество13 августа 2021 8:33

За ночь в Воронеже после взрыва маршрутного автобуса проверили около 800 машин общественного транспорта

Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего
Олег ИВАНОВ
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Что произошло в автобусе 10а, еще предстоит выяснить

Что произошло в автобусе 10а, еще предстоит выяснить

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На базах и конечных остановках в Воронеже за проверили весь подвижной состав общественного транспорта. Машины обследовали специалисты автотранспортных предприятий, городского управления транспорта и линейного контроля.

- Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего. Сейчас на линии штатно работает порядка 800 единиц пассажирского транспорта, сотрудники также продолжают контроль, - сообщил мэр Вадим Кстенин.

Столь масштабную экстренную проверку провели после того, как 12 августа около девяти вечера на улице Кольцовской взорвалась маршрутка. Национальный антитеррористический комитет (НАК) организовал работу криминалистов на месте происшествия. По последним данным, количество пострадавших выросло до 19.