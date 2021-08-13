Воронежцев будут наказывать за распространение фейков о взрыве автобуса в центре города

Национальный антитеррористический комитет (НАК) организовал работу криминалистов на месте происшествия Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале предостерег воронежцев от распространения фейковой информации о трагедии в центре города.

- Такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга интернета, - написал глава региона.

Около девяти часов вечера 12 августа оглушительный хлопок услышали сотни горожан. В центре Воронежа на улице Кольцовской взорвалась маршрутка. Национальный антитеррористический комитет (НАК) организовал работу криминалистов на месте происшествия. Ранее стало известно, что версия теракта не исключается. Хотя по результатам первоначального осмотра места происшествия возбуждено уголовное дело по «факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан» (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ).

Ранее в Воронеже и области жителей уже штрафовали за распространение ложной информации - тогда люди придумывали «страшилки» про коронавирус. Штраф в тех случаях мог доходить до 100 тысяч рублей.