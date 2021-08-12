Облздрав уточнил состояние 12 раненых при взрыве автобуса в центре Воронежа

У ГЧ взорвался автобус Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Департамент здравоохранения Воронежской области уточнил количество раненых при взрыве маршрутного автобуса в центре города, который произошел вечером 12 августа у ГЧ. Предварительно сообщалось, что ранения получили шестеро, одной из женщин оторвало конечности.

- Пострадали 12 человек. Девять из них (двое с тяжелыми травмами) доставили в БСМП №1, одного пострадавшего привезли в Воронежскую областную клиническую офтальмологическую больницу, еще двоих - в ожоговое отделение Воронежской облбольницы №1, - сообщили в облздраве.

Напомним, на месте работают спецслужбы. Ход проверки взяла под контроль прокуратура. Губернатор распорядился проверить весь общественный транспорт.