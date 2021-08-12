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Происшествия12 августа 2021 22:20

Появились фото и видео с взрыва ПАЗа в центре Воронежа, где женщине оторвало ноги

Пострадали шесть человек
Ярослав ИВАНОВ
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У ГЧ взорвался маршрутный ПАЗ

У ГЧ взорвался маршрутный ПАЗ

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Появились фото и видео с ЧП в центре Воронежа, где вечером 12 августа взорвался ПАЗ маршрута 10а. От взрыва автобус раскурочило, дорогу засыпало осколками битого стекла. Пострадали шесть человек, одной из женщин оторвало конечности.

Место происшествия оцепили спецслужбы - МЧС, полиция. Десяток "скорых" оказали помощь пострадавшим на месте, а тяжело раненых отвезли в больницу.

- Профильными службами ведется обследование подвижного состава, отрабатывают разные версии произошедшего, - сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Наши корреспонденты выясняют подробности ЧП.

У ГЧ взорвался маршрутный ПАЗ

У ГЧ взорвался маршрутный ПАЗ

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

У ГЧ взорвался маршрутный ПАЗ

У ГЧ взорвался маршрутный ПАЗ

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

У ГЧ взорвался маршрутный ПАЗ

У ГЧ взорвался маршрутный ПАЗ

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА