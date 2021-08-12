Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 21:10

На салют в честь Дня города в Воронеже планируют потратить около 3 млн рублей

Фейерверк планируется 12 сентября
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Администрация Воронежа объявила конкурс по поиску подрядчика на проведение салюта в День города, информация об этом появилась в госзакупках. Максимальная цена контракта 2,94 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Заявки от претендентов принимаются до 20 августа, победителя определят 24 августа.

Фейерверк пройдет вечером 12 сентября, он продлится не менее 14 минут, планируется дать 2315 залпов пиротехнических изделий разного калибра - от 30 до 310 мм. В небе «расцветут» хризантемы, пионы, ивы, пальмы и короны. Запускать фейерверк будут с двух точек - с дамбы Чернавского моста и с косы возле него.

Напомним, в этом году Воронеж отмечает 435-летие. Из-за коронавируса программа будет не столь масштабной. Празднование и фестиваль «Город-сад» пройдут по единым санитарным правилам.