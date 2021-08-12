На салют в честь Дня города в Воронеже планируют потратить около 3 млн рублей

Администрация Воронежа объявила конкурс по поиску подрядчика на проведение салюта в День города, информация об этом появилась в госзакупках. Максимальная цена контракта 2,94 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Заявки от претендентов принимаются до 20 августа, победителя определят 24 августа.

Фейерверк пройдет вечером 12 сентября, он продлится не менее 14 минут, планируется дать 2315 залпов пиротехнических изделий разного калибра - от 30 до 310 мм. В небе «расцветут» хризантемы, пионы, ивы, пальмы и короны. Запускать фейерверк будут с двух точек - с дамбы Чернавского моста и с косы возле него.

Напомним, в этом году Воронеж отмечает 435-летие. Из-за коронавируса программа будет не столь масштабной. Празднование и фестиваль «Город-сад» пройдут по единым санитарным правилам.