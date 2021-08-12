Воронежская мастерица показала на фестивале "Русское поле" 4-метровый рушник

Воронежцы приняли участие в X Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле-2021», который в этом году в дистанционном формате. Со сцены культурного центра «Строгино» прошла онлайн-трансляция основной фестивальной программы, посвященной 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского.

Свое творчество показал на форуме фольклорный ансамбль «Радовесь». А в конкурсе «Самый длинный рушник» приняла участие народный мастер Воронежской области Наталия Шлявская. Длина изделия Наталии Сергеевны составила 4,3 метра. Всего на конкурсе показали 7 рушников со всей страны.

Участниками фестиваля в этом году стали представители 57 регионов России, Луганской народной республики, шести других стран.