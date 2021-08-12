Юбилею Воронежа посвятили выставку графики

11 августа в выставочном зале музея имени Крамского открылась выставка «Воронеж: вдоль и поперек». Проект представил на «антресолях» графику с видами Воронежа из собрания музея и частных коллекций. Около 40 работ известных художников-графиков нескольких поколений, выполненных в разных графических техниках. Выставка, посвященная 435-летию Воронежа, дает возможность увидеть, какими были знакомые всем дома, улицы и переулки в 50-90-е годы XX столетия.

Среди работ цветные линогравюры 50-х годов Георгия Алексеева и Владимира Преснякова. В 1960-е годы Пресняков создает целую серию черно-белых линогравюр «Воронеж». Обращает на себя внимание и масштабная работа Масабиха Ахунова из серии «Воронеж в столетиях» - размером почти три метра в ширину, она состоит из нескольких составных частей. Заповедные места Воронежа с уже не существующими старыми зданиями и маленькими улочками нашли свое воплощение в серии акватинт 80-х годов Евгения Пошивалова. Его работы - своеобразная энциклопедия достопримечательностей Воронежа.

Прекрасным образцом офортной техники являются работы Олега Турбина и Геннадия Грищенко, которые показывают самые узнаваемые виды города. Запечатлел уже современные виды Воронежа на своих линогравюрах художник-график Денис Булавинцев.

Выставка продлится до 19 сентября.