В воронежской больнице появился аппарат для операций, позволяющий сократить время выздоровления

Воронежская больница №11 купила в нейрохирургическое отделение аппарат ЭХВЧ. Он предназначен для проведения операций электрохирургическим методом рассечения и коагуляции.

- Использование данного аппарата при проведении операций на позвоночнике дает возможность использовать различные режимы (монополярная и биполярная коагуляция, с регуляцией степени коагуляции, монополярное резание) - это позволяет значительно снизить травматичность оперативного вмешательства, интраоперационную кровопотерю, длительность операции, а также сократить время заживления послеоперационной раны и, следовательно, время выздоровления пациента, - отметили в департаменте здравоохранения Воронежской области.