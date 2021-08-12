Стало известно время начала матча воронежского «Факела» с нижнекамским «Нефтехимиком»

В прошлом матче "Факела" с "Нефтехимиком" гол забил Андрей Разборов. Удастся ли ему отличиться на этот раз? Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч «Факела» в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком» начнется 14 августа в 18.00. Об этом сообщили в воронежском клубе.

Противостояние обещает быть принципиальным. В прошлом сезоне именно «Нефтехимик» прервал победную серию «Факела», составлявшую семь матчей. Счет тогда открыл нападающий воронежской команды Андрей Разборов. Но вскоре классный удар в ближний угол получился у игрока «Нефтехимика» Александра Юшина, а вот вратарь «Факела» Александр Саутин в том моменте явно сплоховал - 1:1.

Предстоящий матч в Нижнекамске будет судить бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым из Санкт-Петербурга.

Перед матчем «Факел» расположился на втором месте с 13 очками. «Нефтехимик» пока занимает седьмую строчку турнирной таблицы. Команда из Татарстана набрала восемь очков.