В Воронеже в гордуме сообщили, что ни один дом «ПИК-Комфорт» в двух районах к отопительному сезону не готов

Будут ли мерзнут клиенты "ПИК-Комфорт" с наступлением холодов, пока до конца не ясно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городской Думе на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству выступил глава городского управления ЖКХ Дмитрий Соломаха.

По его данным, из 5,2 тысяч домов, которые должны проходить подготовку к отопительному сезону, готовы к нему около 80%. Соломаха сообщил о тревожной ситуации, сложившейся в жилом фонде, обслуживаемом управляющей компанией «ПИК-Комфорт».

По его словам, в Советском районе из 426 домов акты о готовности не получил ни один, такая же ситуация в Центральном районе — там эта УК обслуживает 364 дома. В Левобережном районе к отопительному сезону готовы 118 из 312 домов «ПИК-комфорта», в Коминтерновском — 73 из 612, в Ленинском — 17 из 378, в Железнодорожном — 10 из 265. В то же время Дмитрия Соломаха заявил, что готовность к началу августа должна в среднем составлять около 70%. Напомним, что ранее в мэрии ту же управляющую компанию жестко критиковали. Все за то же - за срыв подготовки к отопительному сезону.

В группе компаний «ПИК-Комфорт» с этими цифрами не согласны. Там заявили следующее:

- На данный момент полностью готовы 2039 многоквартирных домов (МКД) или 82% от общего числа обслуживаемых нами зданий с центральной системой отопления - 2474 МКД. Мы провели гидравлические испытания, заменили изношенные участки труб, обновили запорную арматуру, манометры, поверили общедомовые счетчики и т.д.

По данным поставщиков ресурсов, по этим домам в течение следующей недели будут полностью дооформлены акты готовности к зиме. Далее информация будет передана в управы районов, которые, традиционно, за месяц до начала отопительного сезона выдают УК один паспорт готовности с перечнем всех домов в ее управлении.

По остальным домам (18% от общего числа МКД с центральной системой отопления) работа активно ведется, в том числе, по устранению замечаний поставщиков ресурсов.

Мы абсолютно уверены, что успеем провести все мероприятия по обеспечению бесперебойной работы внутридомовых сетей отопления к новому отопительному сезону в срок. Ни о каком срыве не может быть и речи.

Коммунальщики отметили, что массовое оформление документов поставщиками ресурсов и управами районов традиционно каждый год происходит в конце августа - начале сентября. На 15 сентября, согласно действующему законодательству, дома должны быть готовы и выдан подтверждающий это документ - паспорт.

В «ПИК-Комфорт» утверждают, что на данный момент к отопительному сезону фактически полностью готовы:

483 домов в Советском районе

468 - в Коминтерновском

295 - в Ленинском

289 - в Левобережном

278 - в Центральном

226 - в Железнодорожном.

Напомним, вокруг деятельности «ПИК-Комфорт» разгорелся и другой скандал. В группе компаний оспаривают законность перехода 258 домов под крыло другой управляющей компании, якобы подконтрольной одному из депутатов воронежской гордумы. Коммунальщики заявили, что подали заявление по этому поводу в полицию и прокуратуру.