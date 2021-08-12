Состояние воронежской малышки, попавшей в больницу со скандалом, медики оценивают как тяжелое

Мама полуторагодовалой девочки, попавшей 7 августа в больницу №2 со скандалом, переживает за жизнь ребенка: по словам родительницы, у крохи начался отек мозга.

- Ребенок с 7 августа находится в отделении реанимации и интенсивной терапии,состояние тяжелое, стабильное, подтвердили в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Врачи ежедневно проводят консультации, консилиумы с привлечением специалистов областной больницы №1, медуниверситета имени Бурденко, а также телемедицинские консультации с федеральными центрами.Состояние ребенка находится на контроле в департаменте здравоохранения.

Напомним, вокруг поступления девочки в больницу разгорелся скандал: родители возмущены, что к малышке не подходил врач в течение восьми часов, в результате медики упустили время и ребенку стало хуже. Девочку только утром отправили в реанимацию, когда пришла заведующая отделением. По поводу инцидента проверку проводят следователи. На контроль случай взяла и прокуратура.