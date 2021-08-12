Использование технологии «краудсорсинга» для формирования программы партии – перспективное решение

- Решение формировать политическую программу партии на единой цифровой платформе можно только приветствовать. Дело в том, что здесь также применяются технологии «краудсорсинга». Эта практика получила достаточно широкое распространение в некоторых западных странах, например, в Исландии в 2011 году была написана конституция с использованием этой технологии.

Отрадно, что и мы сейчас, тоже оказались впереди. Важным конечно остается ещё момент, что кроме сбора программы, необходимо будет её реализовать, с привлечением всех ветвей власти, госорганов и других заинтересованных субъектов общественно-политического процесса, - рассказал политолог, кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и политологии ВГУ Денис Сосунов.

Термин «краудсорсинг» появился в 2006 году. В переводе он означает «ресурсы толпы» или «ресурсы народа», то есть – объединение малого ресурса каждого индивидума, для их объединения и дальнейшего использования. Известный экономист Эрик фон Хиппель называет это «инновацией с расчётом на пользователя», при которой полагаются на пользователей не только в вопросе формулировки потребностей, но и в определении изделий и усовершенствований, которые бы удовлетворили эти потребности.

Интересно, что именно это и является основной задачей народной программы «Единой России» - собрать потребности населения, чтобы в дальнейшем их удовлетворить. На сегодняшний день заполнено уже более 3 млн. анкет, получено более 1 млн. предложений от почти 2 млн. участников.

Действительно, подобный способ получения обратной связи от населения, причём из абсолютно разных сфер, когда каждый может высказать своё мнение, является перспективным решением.

Наиболее популярными темами являются: упрощение процедуры прохождения медицинских комиссий для подтверждения инвалидности; усиление контроля государственных органов за управляющими компаниями; улучшение содержания детских площадок; повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы и другие.

Денис Сосунов также подчеркнул, что у всех партий свои подходы к формированию своей повестки. «Есть партии, которые оперируют исключительно мнением своего лидера, как, например, партия ЛДПР. Есть партии, опирающиеся на свой базовый электорат, как, например, партия КПРФ. Но в целом сейчас наблюдается тренд на цифровизацию, поэтому, в будущем, я уверен, и другие партии будут использовать цифровые платформы для формирования своей повестки. Кроме этого, я считаю, что необходимо использовать синергетический подход и кроме использования мнения населения необходимо привлекать к работе над программой научно-экспертное сообщество, чтобы специалисты могли высказать свои предложения и идеи», - подытожил политолог.

Напомним, что внести свои предложения в народную программу очень просто и сделать это можно двумя способами: онлайн и вживую. Нужно лишь зайти на сайт и проголосовать за предложения в одном из 11 разделов, охватывающих основные сферы жизни, а можно отправить свои предложения через специальную форму. Второй вариант – прийти и заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или в приёмной депутата, избранного от вашего округа.