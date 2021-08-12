Авиарейс Калининград-Воронеж вошел в ТОП-10 по снижению цены билета

Из самого западного региона России в Воронеж теперь можно долететь гораздо дешевле, чем в 2020 году. Фото: Константин ИВШИН

Аналитики центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру составили рейтинг направлений, где средняя цена перелета туда-обратно за год сократилась более чем на 20%. В частности, брали в расчет данные об авиабилетах, оформленных для перелета с 1 по 31 августа. Средний чек сравнивался с тем же периодом прошлого года. Всего в рейтинг вошли 26 направлений.

На 27-30% сократились цены на направлениях Калининград — Воронеж, а также Москва — Новый Уренгой, Москва — Курган, Удачный — Новосибирск, Казань — Геленджик, , Сочи — Ноябрьск, Самара — Новый Уренгой, Самара — Нижневартовск и Симферополь — Волгоград.

Рекордсменом по снижению средней цены по сравнению с прошлым годом стало направление Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В прошлом году перелёт в августе по этому направлению обходился в среднем в 14 557 рублей туда-обратно, а в этом году - 7 900 рублям в обе стороны. То есть на на 46% дешевле.

На втором месте по снижению стоимости билетов направление Владивосток — Благовещенск. Средняя цена за год сократилась на 43% — с 22 699 до 12 948 рублей в обе стороны. На 42% дешевле стало летать по направлению Улан-Удэ — Таксимо: было 11 815, стало 6 854 рублей туда-обратно.

В целом средняя цена за перелет по России в августе составляет 14 364 рубля туда-обратно. По сравнению с прошлым годом она выросла на 4%.