В Воронеже будут судить водителя-гонщика, покалечившего двух пассажирок на трассе М4

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Силовики передают в суд дело 24-летнего жителя Ростовской области, покалечившего в ДТП двух пассажирок.

Авария произошла накануне Нового года. Мужчина нашел на сайте попутчиков трех пассажиров для поездки из Москвы в Краснодар. 30 декабря 2020-го они выехали на «Ниссан Скайлайн».

Около 23.05 на 506-м километре трассы М-4 «Дон» водитель, следовавший в крайней левой полосе, не соблюдая необходимый боковой интервал, потерял контроль за движением машины и врезался в металлический отбойник. От удара автомобиль отбросило в крайнюю правую полосу, где он врезался в заднюю часть полуприцепа попутной фуры «Даф», перевозившей 19 тонн бананов.

В результате ДТП две пассажирки (18 и 56 лет) получили различные переломы, а одна из них лишилась в аварии уха. Медики квалифицировали это как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия пострадавшие рассказали, что водитель мчался с превышением скорости, женщины видели на спидометре отметку в 160 километров в час. И делали замечания мужчине, который еще и отвлекался на просмотр видеороликов.

Водитель полностью признал свою вину, но ущерб пострадавшим не возместил. Дело передали в Железнодорожный суд.