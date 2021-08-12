В Воронеже глава охранной фирмы выманил 300 тыс у предпринимателя за закрытие дела о контрафакте

Следователи возбудили уголовное дело на 34-летнего руководителя одного из охранных предприятий Воронежа за мошенничество в крупном размере.

В августе 2019 года мужчина предложил знакомому предпринимателю «отмазать» его от уголовной ответственности за продажу контрафактных сигарет. За 300 тысяч рублей. При этом он никак не мог влиять на решения правоохранительных органов. Бизнесмен передал мошеннику деньги, но на него все равно возбудили уголовное дело. А теперь серьезный срок по статье светит и «решальщику».