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Общество12 августа 2021 15:19

В Воронеже на «горячей линии» расскажут, как оспорить кадастровую стоимость земельного участка

А также объектов капитального строительства
Юрий КОЗЛОВ
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Что делать, если вы не согласны с кадастровой стоимостью своего земельного участка, можно узнать, позвонив на "горячую линию".

Что делать, если вы не согласны с кадастровой стоимостью своего земельного участка, можно узнать, позвонив на "горячую линию".

Фото: Иван МАКЕЕВ

17 августа с 10.00 до 12.00 специалисты кадастровой палаты Воронежской области проведут «горячую линию». В ходе нее они проконсультируют дозвонившихся людей о том, как можно оспорить кадастровую стоимость земельных участков и объектов капитального строительства.

В частности, можно получить ответы на вопросы:

Как уменьшить кадастровую стоимость объекта недвижимости?

Каков порядок оспаривания кадастровой стоимости земельных участков, домов, квартир и других строений?

Куда подавать документы?

Звонить можно по телефону: 8(473) 327-18-92.