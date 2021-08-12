После звонка из "службы безопасности банка" на воронежца повесили кредит в 288 тыс рублей

За 11 сутки дистанционные мошенники обманули восьмерых жителей Воронежской области на 1 млн рублей. Шестерых - под предлогом несанкционированного доступа к карте.

Например, 35-летнему воронежцу позвонил «сотрудник службы безопасности банка». И напугал, что аферисты пытаются оформить на него потребительский кредит. А для сохранности сбережений необходимо перевести средства на безопасный счет до выяснения всех обстоятельств. А еще нужно, чтобы «система идентифицировала гражданина», а для этого необходимо «назвать персональные данные своей банковской карты компьютеру», а потом - смс-коды подтверждения. Мужчина растерялся, все назвал, в итог телефонные мошенники получили доступ к его личному кабинету и оформили на него кредит на 288 тысяч рублей и перевели средства на свои счета.

Никому не сообщайте свои личные данные, а когда звонят «из банка», отвечайте: зайду в отделение и там разберусь.