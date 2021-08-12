От коронавируса умерли еще 26 жителей Воронежской области

Тяжелых случая коронавируса по-прежнему много, немало и смертей от этой страшной болезни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области, за последние сутки от коронавируса скончались еще 26 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего с момента начала эпидемии «ковид» унес жизни уже 4637 наших земляков.

Напомним, за последние сутки заразились коронавирусом 467 жителей Воронежской области, а выздоровели только 176. Эти показатели выглядят плохо даже на фоне соседей, например, Липецкой области.

По-прежнему неровно идет кампания вакцинации. В самых пораженных коронавирусом районов Воронежской области оказалось меньше всего привитых людей. Областные власти потребовали от местных чиновников активнее стимулировать сельчан к тому, чтобы они сделали те самые два укола. Они по крайней мере, как утверждают специалисты, снижают до минимума возможность смертельного исхода болезни.