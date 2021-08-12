СМИ: Вор в законе Вова Воронежский умер от рака легких

За лето скончался второй вор в законе из Воронежа. СМИ сообщили о смерти в возрасте 73 лет Владимира Баркалова в среду, 11 августа. Предположительно, смерть наступила в результате рака легких.

Баркалов был известен в криминальных кругах как Вова Воронежский или Блондин. Известно, что мужчина в последние годы был не в России. И умер он в другой стране. Предположительно, в Болгарии или, по другим данным, в Израиле. Официального подтверждения его смерти нет.

В свое время Владимир Баркалов закрепился в Подмосковье, но влияние на родной Воронеж так и не получил. Позже уехал жить в Черногорию.

Напомним, 10 июня 2021 г. в Воронеже скончался известный криминальный авторитет Олег Плотников. Ему было 57 лет.