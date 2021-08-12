Назвали район Воронежской области с самой высокой урожайностью

Пшеницы собрали не так много, как в 2020 году. но и немало. Фото: Мария ЛЕНЦ

В селах Воронежской области убрали более 70% посевных площадей, собрали уже три миллиона тонн зерновых. Об этом сообщили в правительстве региона.

Самая высокая урожайность - в Хохольском районе (36,4 ц/га). Далее идут Нижнедевицкий (36,0 ц/га), Репьевский (35,2 ц/га), Аннинский (34,8 ц/га) и Павловский (34,3 ц/га). Средняя урожайность зерновых по области составляет 30,8 ц/га.

Около 79% обследованного зерна является продовольственным, оставшийся 21% – фуражным.

Продолжается уборка озимой и яровой пшеницы, ржи, ячменя, овса и гороха. В 2021 году хорошая урожайность у ячменя – 32,8 ц/га.

– Погода создала немало сложностей для аграриев, сначала пострадали озимые, а летом пришла аномальная жара, - прокомментировал эти статистически данные губернатор Воронежской области Александр Гусев. - Хочу отметить самоотверженный труд работников сельского хозяйства, которые в непростых условиях сделали и продолжают делать максимум для того, чтобы регион собрал хороший урожай. Ожидаем примерно 4,5 млн тонн, и это достойный результат.

Напомним, в 2020 году к 12 августа сбор зерновых составил 4,4 млн тонн при урожайности 40,3 ц/га, а итоговый урожай был рекордным – 6 млн тонн.