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Общество12 августа 2021 12:30

Воронежская область упала на 31 место в России по выздоровевшим от коронавируса за сутки

У соседей-липчан болезнь победили почти вдвое больше людей
Юрий КОЗЛОВ
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Отрицательных тестов, свидетельствующих о выздоровлении от "ковида", все меньше.

Отрицательных тестов, свидетельствующих о выздоровлении от "ковида", все меньше.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тревожную статистику по выздоровевшим от коронавируса жителям Воронежской области дали в федеральном оперативном штабе по борьбе с этой страшной болезнью.

По данным на утро 12 августа, за прошедшие сутки «ковид» победили 176 жителей Воронежской области. И это хорошо. Но мало. Сутки назад было 188. Среди российских регионов Воронежская область по этому показателю занимает 31 место, чуть выше середины. А ведь недавно она была в десятке лучших.

Показательно сравнение с куда меньше по размерам соседней Липецкой областью. В ней заразились всего 239 человек. А вот выздоровели 343 – почти вдвое больше, чем в Воронежской области.

Всего справились с «ковидом» за все время эпидемии 99 279 жителей Воронежской области.