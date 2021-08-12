В двух районах Воронежской области сняли карантин по африканской чуме свиней

В Калачеевском и Воробьевском районах сняли карантин по африканской чуме свиней, хотя некоторые ограничения все же остались. Соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев 11 августа.

Вывозить из этих районов свиней и продуктов убоя, не прошедших термическую обработку при 70 градусах, - запрещено. Также запрещена продажа животных. Ограничения будут действовать еще в течение 180 дней.

Напомним, очаг заболевания выявили 27 июня на предприятии ООО «ВоробьевкаАгро». А карантинная зона распространилась на два района. Предполагалось, что карантин продлится до 12 октября, но распространение возбудителя болезни профильным ведомствам удалось остановить.