В Воронежской области снова увеличилось число заразившихся коронавирусом за сутки

Уже довольно давно каждые сутки заразившихся коронавирусом в Воронежской области больше 460. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили данные о количестве заразившихся «ковидом» за последние сутки в Воронежской области. По данным на утро четверга, 12 августа, СOVID-19 диагностировали еще у 467 наших земляков. Сутки назад заразившихся было чуть меньше – 465.

По этому показателю Воронежская область занимает восьмое место среди худших регионов России. Больше людей подхватили опасную болезнь только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областях, а также в Пермском крае.

Всего с начала эпидемии в Воронежской области коронавирус обнаружили уже 109 721 человека.