В Воронежской области откроют «горячую линию» по качеству товаров для школы

Как лучше снарядить ребенка в школу, объяснят на "горячей линии". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 16 до 27 августа в региональном управлении Роспотребнадзора будет работать «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Звонить на нее можно по бесплатному телефону 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

На «горячей линии» специалисты будут давать консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания. Также они разъяснят нормативные гигиенические требования к этой категории товаров.

Кроме того, «горячая линия» будет работать и территориальных отделах регионального управления Роспотребнадзора в районах области. Список телефонов, по которым можно на нее позвонить, смотрите здесь