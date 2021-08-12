В райцентре Воронежской области манипулятор влетел в жилой дом

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

ЧП произошло в городе Бобров 11 августа в 10.00. Манипулятор врезался в жилой дом и снес кирпичную стену здания № 350 по улице Пушкина. Об этом сообщили в ГГУ МВД по Воронежской области 12 августа.

За рулем автомобиля «Шакман», который протаранил постройку, находился 24-летний житель Воронежа. Что он делал в Боброве – неизвестно. По данным полиции, молодой водитель не справился с управлением и допустил наезд на жилой дом.

В результате хозяева помещения гадают, что делать с обрушившейся стеной, а водитель, получивший травмы, доставлен в Бобровскую районную больницу.

Сотрудниками полиции по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.