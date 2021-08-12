Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2021 11:38

В райцентре Воронежской области манипулятор влетел в жилой дом

У строения обрушилась стена, по счастью хозяева не пострадали
Ирина ШАБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

ЧП произошло в городе Бобров 11 августа в 10.00. Манипулятор врезался в жилой дом и снес кирпичную стену здания № 350 по улице Пушкина. Об этом сообщили в ГГУ МВД по Воронежской области 12 августа.

За рулем автомобиля «Шакман», который протаранил постройку, находился 24-летний житель Воронежа. Что он делал в Боброве – неизвестно. По данным полиции, молодой водитель не справился с управлением и допустил наезд на жилой дом.

В результате хозяева помещения гадают, что делать с обрушившейся стеной, а водитель, получивший травмы, доставлен в Бобровскую районную больницу.

Сотрудниками полиции по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.