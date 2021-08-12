Ко Дню строителя в Воронеже вышла книга об одном из крупнейших застройщиков – ДСК

Фото: архив ДСК

На создание книги руководство комбината вдохновил полувековой рубеж, который ДСК перешагнул в 2018 году. С тех пор началась работа над сбором материала. Богатая история и добрые традиции Домостроительного комбината, удивительные судьбы его сотрудников, уникальные объекты, создавшие облик Воронежа таким, каким мы его знаем, дали почву для целого литературного произведения, которое будет интересно любому читателю, а тех, чья судьба неразрывно связана с ДСК, непременно тронет за душу.

«Мы не только работали на комбинате, здесь вершились наши судьбы, - отмечает бригадир маляров на пенсии Мария Уткина, вся трудовая деятельность которой прошла в ДСК. – Я со своим мужем познакомилась на новоселье у нашего бригадира, скоро и у нас были свадьба и новоселье». Без ДСК многие из них не представляют свою жизнь. Как вспоминает бригадир монтажников на пенсии Виктор Авдеев, «После того как вынужденно ушел на пенсию, ездить мимо комбината не мог. Еду – слезы наворачиваются. Через какое-то время, правда, пригласили работать в отдел технического контроля. Ходил по нашим объектам, проверял. Молился: дай бог подольше походить!»

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