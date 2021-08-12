11-летний ребенок и взрослый пострадали в аварии грузовика и КамАЗа в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

В Богучарском районе грузовик DAF врезался в КамАЗ. В аварии пострадал водитель большегруза и его 11-летний пассажир. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 11 августа в 12:40 на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, за рулем DAF находился 34-летний житель Краснодарского края. Он во время движения не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине КамАЗ, которым управлял 61-летний москвич.

В результате аварии травмы получили водитель грузовика и ехавший с ним 11-летний мальчик. Их доставили в больницу.

По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.