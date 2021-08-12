В Воронежской области внезапно поехавшая телега с жаткой перебила механизатору ногу

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

ЧП произошло 9 августа около 18 часов в селе Борщево Воронежской области. В это время работники ООО «АПК-Мосальское» убирали зерновые. 32-летний механизатор пострадал под телегой с жаткой. Она перебила ему ногу. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции региона 12 августа.

Телега упала в тот момент, когда механизатор отцепил ее от комбайна. Она внезапно начала движение под уклон. Мужчина попытался установить противооткатные упоры, однако поскользнулся и упал. В результате чего телега наехала ему на ногу. Медики диагностировали, что он получил травму тяжелой степени тяжести.

– В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Сформирована комиссия по расследованию несчастного случая под председательством государственного инспектора труда, – пояснили в ведомстве.