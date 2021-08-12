В Воронежской области 15-летний мотоциклист насмерть сбил пенсионерку

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

ЧП произошло в селе Рудкино Хохольского района в среду, 11 августа, в 20.30 часов у дома 288 по улице Советская. Мотоциклист сбил 71-летнюю женщину. Пенсионерка погибла до приезда скорой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 12 августа.

По предварительным данным, подросток ехал на мотоцикле «РЕГАЛ DD250E-9B». В это время пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда женщина скончалась на месте. А школьник попал в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудниками полиции по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.