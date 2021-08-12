В Воронеже ищут подрядчика для проектирования бассейна в Сомово

Воронежские власти приступили к поиску подрядчика для проектирования бассейна в микрорайоне Сомово. Спорткомплекс должен появиться на улице Харьковская, 7в. Начальная цена проектирования составляет 15,6 млн рублей. Аукцион объявили 10 августа, информация размещена на сайте госзакупки.

По проекту это должен быть двухэтажный спортивно-оздоровительный комплекс, состоящий из двух корпусов. В одном из них расположат бассейн, в другом – спортивные залы. Корпуса свяжут переходом. Единовременная пропускная способность объекта составит 133 человека, в бассейне смогут плавать до 48 человек.

Известны проектные данные бассейна. Размер чаши будет 25 на 16 метров с шестью дорожками. Там можно будет проводить тренировки и соревнования. Площадь универсального спортзала для гандбола, волейбола, баскетбола, бадминтона и настольного тенниса составит 1,3 тыс. кв м. Во втором спортивном зале будут проходить тренировки по гимнастике, аэробике и физподготовке пловцов. Его площадь составит более 240 кв. м. Трибуны при бассейне смогут вместить 100 зрителей, при универсальном спортзале – 200.