В воронежских больницах находятся почти 3,4 тысяч человек с ковидом

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В медучреждениях Воронежской области на госпитализации с диагнозом COVID-19 находятся 3370 человек. Такие данные 11 августа озвучили на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

По словам главы областного департамента здравоохранения Александра Щукина, ситуация сложная.

В это же число входит 2105 пациентов, которые находятся на кислородной поддержке. Кроме того, под наблюдением медиков или на амбулаторном лечении состоит еще 12971 инфицированный.

Правда, есть и положительные новости. Александр Щукин обратил внимание, что в прошедшие сутки в Воронежской области выписка превысила госпитализацию.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе COVID-19 подтвердился еще у 465 человек, а общее число зарегистрированных случаев заражения превысило 109 тысяч.