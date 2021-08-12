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Общество12 августа 2021 9:28

В воронежских больницах находятся почти 3,4 тысяч человек с ковидом

Из них 2105 пациентов находятся на кислородной поддержке
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В медучреждениях Воронежской области на госпитализации с диагнозом COVID-19 находятся 3370 человек. Такие данные 11 августа озвучили на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

По словам главы областного департамента здравоохранения Александра Щукина, ситуация сложная.

В это же число входит 2105 пациентов, которые находятся на кислородной поддержке. Кроме того, под наблюдением медиков или на амбулаторном лечении состоит еще 12971 инфицированный.

Правда, есть и положительные новости. Александр Щукин обратил внимание, что в прошедшие сутки в Воронежской области выписка превысила госпитализацию.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе COVID-19 подтвердился еще у 465 человек, а общее число зарегистрированных случаев заражения превысило 109 тысяч.