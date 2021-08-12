В Воронеже назвали самые охваченные коронавирусом районы области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области большая часть, а именно 76,8% новых случаев заражения коронавирусом приходится не на областной центр-миллионник, на долю муниципальных районов. Такие данные озвучили 11 августа, в ходе заседания регионального оперштаба.

Санврачи проинформировали, что на данный момент в 23 районах региона уровень заболеваемости ковидом выше среднеобластного значения. В шестерку антилидеров на протяжении четырех недель входят Борисоглебск, а также Рамонский, Поворинский, Кантемировкский, Терновский и Острогожский районы.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что высокая заболеваемость в некоторых муниципалитетах связана с низкими темпами вакцинации против коронавируса, а также недостаточно ответственным соблюдением мер безопасности. Несмотря на введенный в области ограничения, в райцентрах и поселениях проводятся массовые мероприятия, а на предприятиях и в торговых точках зачастую не соблюдается масочный режим.