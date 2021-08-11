В Воронежской области выявили 21 бешеное животное

Чаще всего болезнь выявляют у собак и кошек Фото: из архива «КП»

За семь месяцев 2021 года на территории Воронежской области выявили 21 случай лабораторно подтвержденного бешенства животных. Среди больных были 6 собак, 7 кошек, 4 лисицы, 3 головы КРС и 1 волк.

Уровень заболеваемости бешенством животных в этом году в 2,3 раза выше, чем в 2020 году. Смертельная болезнь отмечена в 9 районах области.

За профилактическими прививками в связи с укусами животных с начала года обратились 3077 человек, и это на 6,5 % меньше аналогичного периода 2020 года. При этом от укусов диких животных пострадали на 27,6% меньше жителей, чем годом раньше.

В тоже время в 1,7 раза выросло количество пострадавших в зоонозных очагах бешенства. В этом году таких было 43 человека, против 25 человек в 2020-ом.