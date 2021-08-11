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Общество11 августа 2021 19:42

С начала года от укусов клещей пострадали 1955 жителей Воронежской области

Это на 2% меньше, чем год назад
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Количество покусанных не превышает среднемноголетних показателей

Количество покусанных не превышает среднемноголетних показателей

Фото: из архива «КП»

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом году обращаемость жителей по поводу присасывания клещей не превышает среднемноголетних показателей.

Так, на 9 августа к врачам обратились 1955 человек, что на 2,1% меньше аналогичного периода 2020 года (1997 человек) и на 19,4% меньше аналогичного периода 2019 года (2426 человек).

Для профилактики нападения клещей в регионе проведены обработки в местах массового пребывания населения на 839,1 га, в том числе 246,2 га на территории летних оздоровительных учреждений. Эффективность принятых мер составила 100%.