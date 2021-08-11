Суд вынес приговор воронежскому водителю, сбившему сотрудника полиции

Следствие собрало достаточные для вынесения приговора 34-летнему жителю Бобровского района. 30 мая 2021 года около 23 часов в городе Боброве сотрудники ДПС заметили подозрительно виляющий по дороге автомобиль. На требование остановиться его водитель не отреагировал, тогда полицейские начали преследование.

Через некоторое время вблизи поселка Неждановка Бобровского района машину нарушителя заблокировал служебный автомобиль полиции. Но и тут водитель сопротивлялся. Видя идущего в его направлении сотрудника полиции, мужчина резко включил «задний ход» автомобиля, в результате чего сбил 35-летнего полицейского, который получил телесные повреждения. Протаранив полицейский автомобиль, злоумышленник уехал с места происшествия и, бросив свою машину в поле, пустился в бега. Однако личность подозреваемого установили, а его самого вскоре задержали.

- На следствии обвиняемый признал вину. Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУСК по Воронежской области. - Приговором суда мужчина осужден к 1 году лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.