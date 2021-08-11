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Происшествия11 августа 2021 17:44

Жителя Воронежской области задержали с мешком конопли

За сбор запрещенного растения селянину грозит 10 лет лишения свободы
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Лискинском районе полицейские по оперативной информации задержали 42-летнего жителя села Высокое в лесополосе недалеко от населенного пункта. У мужчины при себе был пакет с листьями и стеблями растения. Экспертиза показала, что это марихуана – запрещенное наркотическое вещество. Содержимое пакета изъяли, его вес составил 1526 граммов.

Задержанный признался полицейским, что намеревался использовать растение для приготовления наркотического средства для личного употребления. Селянин показал место, где нарвал коноплю.

- В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. По закону ему грозит до 10 лет лишения свободы.