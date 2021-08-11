Жителя Воронежской области задержали с мешком конопли

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Лискинском районе полицейские по оперативной информации задержали 42-летнего жителя села Высокое в лесополосе недалеко от населенного пункта. У мужчины при себе был пакет с листьями и стеблями растения. Экспертиза показала, что это марихуана – запрещенное наркотическое вещество. Содержимое пакета изъяли, его вес составил 1526 граммов.

Задержанный признался полицейским, что намеревался использовать растение для приготовления наркотического средства для личного употребления. Селянин показал место, где нарвал коноплю.

- В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. По закону ему грозит до 10 лет лишения свободы.