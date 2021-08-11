В Воронеже разбойник напал на магазин

Нападение произошло на улице Антонова-Овсеенко Фото: из архива «КП»

Около половины пятого дня в воронежский супермаркет на улице Антонова-Овсеенко зашел посетитель. Мужчина задержался у прилавка с алкоголем, потом оттуда донесся звук разбитого стекла. На шум пришел 53-летний сотрудник магазина. На его появление посетитель отреагировал крайне агрессивно: угрожая кастетом и ножом, мужчина взял с полки 4 бутылки коньяка и покинул магазин, не оплатив покупки. Причиненный ущерб составил около 3000 рублей. Сотрудник торговой точки сообщил об инциденте в полицию.

Прибывшие на место оперативники изъяли записи с камер видеофиксации и смогли установить личность подозреваемого: им оказался 20-летний ранее судимый местный житель.

Полицейские задержали его по месту проживания сожительницу в Северном районе. В квартире обнаружили пустые бутылки из-под коньяка, а также нож и кастет, которыми задержанный угрожал сотруднику магазина.

По факту нападения в полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.