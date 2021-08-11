Воронежская область отправила в Китай больше 1000 тонн "молочки" и 17 партий говядины

С начала 2021 года Воронежская область отправила в Китай 42 партии молочной продукции, общим объемом более 1000 тонн. Это - молоко ультрапастеризованное и пермеат (продукт сывороточный сухой). Все поставки прошли под контролем Управления Россельхознадзора в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях.

Кроме «молочки» в Поднебесную поставили 17 контейнеров замороженной говядины (около 450 тонн), предварительно прошедшей исследования на соответствие требованиям страны-импортера.

По данным ведомства, экспорт воронежской продукции в Китай по сравнению с прошлым годом значительно вырос. Так, например, за аналогичный период в 2020 году в КНР было отправлено всего 25 тонн говядины и 23 тонны молочной продукции.