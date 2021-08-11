Девять сотрудников Нововоронежской АЭС представят Электроэнергетический дивизион на отраслевом чемпионате «AtomSkills-2021»

Фото: Игорь ТАРАСЕНКО

Команда Нововоронежской АЭС, состоящая из четырех участников и эксперта, поборется за лидерство в компетенции «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии». Победитель AtomSkills-2020, ведущий инструктор по подготовке персонала Учебно-тренировочного пункта НВАЭС Евгений Лейпи стал экспертом по разработке конкурсного задания в компетенции «Технологические системы энергетических объектов». Победитель и призер чемпионатов REASkills и AtomSkills, инженер-химик Химического цеха НВ АЭС Жанна Реброва выступит в роли эксперта по подготовке площадки. Победитель и призер REASkills, AtomSkills и WorldSkills Hi-Tech, ведущий инженер по релейной защите и автоматике Электрического цеха Александр Зимин и начальник участка Электрического цеха Александр Русинов покажут мастерство в оценке выполнения конкурсных заданий в качестве технических экспертов.

Фото: Александр ЗИМИН

В этом году Чемпионат пройдет в традиционном очном формате на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». 11 августа 2021 года состоялась торжественная церемония открытия. С 12 по 15 августа пройдут конкурсные дни. Подведут итоги Чемпионата и огласят имена сильнейших на торжественном закрытии 16 августа.

«Мы долго готовились к отраслевому Чемпионату. Пересмотрели большое количество документации, просчитывали разные варианты. Всё это во внерабочее время. Команда собрана из представителей четырех разных подразделений атомной станции, у каждого своя задача. Я постарался настроить ребят на слаженную, плодотворную, эффективную работу. Насколько это получилось, узнаем на церемонии закрытия», – отметил эксперт команды Нововоронежской АЭС в компетенции «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии», начальник Реакторно-турбинного цеха № 2 НВ АЭС Игорь Тарасенко.

Фото: Жанна РЕБРОВА

Всего в этом году на площадке чемпионата «AtomSkills-2021» встретятся участники и эксперты из 16 дивизионов Росатома. В общей сложности более 1000 человек. Конкурсные задания учитывают отраслевые и международные требования к профильным областям профессиональной деятельности. Задания и критерии оценки составлены на основе методики WorldSkills, а уровень сложности и параметры качества базируются на нормативах и стандартах атомной промышленности.

Победители чемпионата получат шанс войти в состав отраслевой сборной для участия в ежегодном Национальном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, Отраслевом чемпионате по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills, Международном строительном чемпионате.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru