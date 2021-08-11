В Воронеже бомж сорвал с прохожей золотую цепочку

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

4 августа на 60-летнюю жительницу Воронежа прямо среди белого дня во дворе собственного дома по улице Керамическая напал неизвестный мужчина. Незнакомец сорвал с прохожей золотую цепочку и скрылся. Женщина сообщила о нападении в полицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место, опросили очевидцев. Подозрение пало на32-летнего ранее судимого мужчину, без определенного места жительства. Подозреваемого задержали в заброшенном сарае на территории Коминтерновского района.

На допросе он рассказал, что похищенную цепочку сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.