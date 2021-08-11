Под Воронежем начальницу организации связи обвиняют в присвоении 435 тысяч рублей

Полицейские Хохольского района разоблачили корыстолюбивую начальницу. Фото: из архива «КП»

Полицейские Хохольского района раскрыли присвоение около 435 тысяч рублей 38-летней местной жительницей.

По данным следствия, с февраля 2020-го по июль 2021 года эта женщина, являясь начальником организации связи в поселке Опытная станция ВНИИК, похитила эту немалую сумму. Деньги принадлежали клиентам и самой организации. Начальница не проводила полученные ею от местных жителей оплату «коммуналки», подписку, товары и переводы через документацию определенной формы. Похищенными деньгами она распоряжалась по своему усмотрению.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Женщине грозит до шести лет лишения свободы. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.