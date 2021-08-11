Воронежская спортсменка заняла второе место на чемпионате России по лыжероллерам

Дарья Рогозина на дистанции. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Воронежская лыжница отлично выступила на чемпионате России по лыжероллерам. Соревнования проходили в городе Саров Нижегородской области со 2 по 8 августа.

Во второй день чемпионата в гонке преследования классическим стилем на 10 километров воспитанница воронежской спортивной школы олимпиского резерва (СШОР № 18) Дарья Рогозина заняла второе место.

Тройка призеров гонки на 10 км. Дарья Рогозина крайняя слева. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

По итогам чемпионата пять воронежских лыжников: Дарья Рогозина, Илья Проскурин, Антон Юрьев, Наталья Есипова и Павел Андреев завоевали право на участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам (лыжероллеры). Он пройдет в городе Ханты-Мансийске в сентябре 2021 года.