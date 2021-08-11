Житель села под Воронежем: «Наши улицы заросли травой выше человеческого роста»

Так выглядит одна из улиц Парусного. Фото: предоставлено читателем.

В редакцию «КП-Воронеж» обратился читатель. На условиях анонимности он пожаловался на ситуацию с благоустройством в селе Парусное Новоусманского района:

- Наше село зарастает травой, она уже выше человека, плюс после недавнего сильного ветра попадали деревья. Администрация никак не реагирует, хотя писали заявление неоднократно.

В администрации Новоусманского района так прокомментировали ситуацию:

- Сигналов о рухнувших деревьях в Парусном за последнее время не фиксировали ни в единой дежурной диспетчерской службе, ни в администрации поселения. В части покоса травы: перебои в работе были связаны с поломкой трактора. С прошлой недели, по информации Усманского 2-го сельского поселения, работы в Парусном возобновлены. Причем как на тракторе, так и вручную. Необходимые усилия к исправлению ситуации приложены.