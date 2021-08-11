В Воронеже на 1,5 месяца перекроют участок дороги на проспекте Патриотов

Движение перекроют почти до конца сентября. Фото: из архива «КП»

С 12 августа закроют движение по проезду от проспекта Патриотов в направлении лесопарка «Вдохновение». Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

С 8.00 12 августа до 9.00 30 сентября нельзя будет проехать по проезду, идущему до дома № 47/1 по проспекту Патриотов.

На перекрытом участке будут ремонтировать дорогу. В частности, там перенесут коммуникации, установят песчаный слой, на него уложат щебенку, а потом два слоя асфальта. Границы дороги обозначат новыми бортовыми камнями.