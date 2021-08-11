Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 15:15

В Воронеже на 1,5 месяца перекроют участок дороги на проспекте Патриотов

Там будут делать ремонт
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Движение перекроют почти до конца сентября.

Движение перекроют почти до конца сентября.

Фото: из архива «КП»

С 12 августа закроют движение по проезду от проспекта Патриотов в направлении лесопарка «Вдохновение». Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

С 8.00 12 августа до 9.00 30 сентября нельзя будет проехать по проезду, идущему до дома № 47/1 по проспекту Патриотов.

На перекрытом участке будут ремонтировать дорогу. В частности, там перенесут коммуникации, установят песчаный слой, на него уложат щебенку, а потом два слоя асфальта. Границы дороги обозначат новыми бортовыми камнями.

Схема движения на время перекрытия.

Схема движения на время перекрытия.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.