В воронежском лесном питомнике вырастили 1,6 миллиона саженцев сосны

Фото с сайта управления лесного хозяйства Воронежской области

Работники тепличного комплекса Новоусманского филиала лесопожарного центра вырастили 1,6 миллиона сеянцев сосны с закрытой корневой системой, что на 60% больше, чем было запланировано.

Эти росточки будут использовать весной при посадке леса в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Излишки направят в леса Липецкой, Курской и других областей.

Кроме обычной сосны в филиале подрастают 200 тысяч сеянцев акации и 100 тысяч сеянцев сосны крымской, специально выращенных для Волгоградской и Ростовской областей.