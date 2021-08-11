В воронежском селе сгорел жилой дом с надворными постройками

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

10 августа в селе Верхняя Тишанка Аннинского района загорелся жилой дом на улице Школьная. Первыми на место пожара прибыла бригада аннинской лесопожарной станции: село расположено на границе лесного фонда.

- К месту возгорания лесные пожарные с запасом воды и лесопожарной техникой прибыли в считанные минуты после получения сигнала от жителей, одновременно с отделением ДПК, и до приезда пожарных частей предприняли все меры, чтобы огонь не распространился на соседние дома, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

Усилиями спасателей и лесных пожарных с огнем справились в течение часа. Пожар уничтожил один жилой дом, несколько надворных построек и повредил веранду соседнего домовладения, на дальше не распространился.