В Воронеже отремонтируют Дом Мануйлова на улице Дзержинского

Дом Мануйлова отремонтируют не позже октября 2022 года. Фото: управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области, ВКонтакте.

В Воронеже выдали разрешение на ремонт Дома Мануйлова (улица Дзержинского, 3). Об этом сообщили на странице регионального управления по охране объектов культурного наследия ВКонтакте.

В доме приведут в порядок фундамент и подвальные помещения. Заказчик работ – региональный Фонд капитального ремонта. Выполнять их будет воронежская фирма «ВиС», имеющая лицензию Министерства культуры. Завершить ремонт планируют не позже октября 2022 года.

Справка «КП»

Дом Мануйлова построен в начале XX века, предположительно в 1914 г. – 1917 гг., на городской усадьбе купца Семена Мануйлова, расположенной на улице Покровской (современная Дзержинского). Здание является образцом доходных домов начала ХХ века, построенных по примеру петербуржских доходных домов в стиле модерна.

В 1920-х годах здание принадлежало губернскому отделу Государственного Политического Управления, использовалось как жилой дом. В годы фашистской оккупации Воронежа (1942-1943 гг.) дом пострадал от бомбежек и артобстрелов. Существующий облик здание получило после окончания работ по его сохранению, проводившихся в 1946 и 1947 годах. Со второй половины ХХ века используется как многоквартирный жилой дом.

На Доме Мануйлова две мемориальных таблички. На одной говорится о том, что в 1971–1974 гг. в этом доме жил Виталий Иванович Воротников (1926–2012 гг.) – уроженец Воронежа, председатель Совета Министров РСФСР, председатель Президиума Верховного Совета РСФСР. Другая табличка посвящена великому ученому. В 1976 – 2004 гг. в доме жил главный конструктор ракетных двигателей, академик, Герой Социалистического труда, почетный гражданин города Воронежа Александр Дмитриевич Конопатов (1922-2004 гг.).