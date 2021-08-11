Жилинспекция потребовала привести в порядок замшелые и аварийные подъезды воронежской хрущевки

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Жительница многоэтажного дома №25 на улице Минской пожаловалась в государственную жилинспекцию на неудовлетворительное состояние мест общего пользования в хрущевке.

Инспектор выехал на место и нашел подтверждение фактов нарушения со стороны УК. Так, отмостка по периметру здания разрушена, козырьки входных групп подъездов также разрушены и покрыты мхом, штукатурка и краска стен лестничных клеток на 1 и 2 этажах в нескольких подъездах облупились.

Сотрудница ГЖИ выдала обслуживающей дом УК предписание, а через три месяца проверила его исполнение. Контрольная проверка показала, что подъезд, козырек и отмостка вокруг многоквартирного дома № 25 по ул. Минской Воронежа приведены в порядок.