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Общество11 августа 2021 13:12

В Воронеже проходит рейд по безопасности пешеходов

В местах повышенной аваийности и скопления горожан работают дополнительные экипажи ДПС
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Сегодня, 11 августа, сотрудники ГИБДД проведут на улицах Воронежа рейд для повышения безопасности пешеходов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, особое внимание инспекторы уделят выявлению нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения при развороте, повороте налево или объезде препятствия.

Кроме того, дополнительно выделенные экипажи ДПС проследят за безопасностью дорожного движения на нерегулируемых переходах, в том числе и в местах массового скопления людей.

В ведомстве отметили, что чаще всего причинами ДТП на переходах становятся непредоставление водителями преимущества пешеходам, совершение обгона на пешеходных переходах и превышение скоростного режима, а также переход проезжей части пешеходами в неустановленном месте.

Пешеходы также несут ответственность за нарушение ПДД – в виде штрафа в размере 500 рублей, напомнили в полиции.