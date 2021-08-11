В Воронеже мужчина почти подарил мошенникам 1 миллион рублей, но вовремя остановился

В последний момент мошенники все же упустили возможность разжиться миллионом рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

51-летний житель Левобережного района чудом соскочил с крючка мошенников. Он рассказал полицейским, что ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что деньги со счета собеседника собираются снять хакеры. И получил ответ, что серьезных накоплений у 51-летнего воронежца нет.

Однако аферист не унимался. Он сказал, что тогда мифические мошенники могут оформить на его карту кредиты. Чтобы это избежать, якобы надо потрудиться. А именно: самому оформить кредит на максимально возможную сумму, а потом перевести деньги на «безопасные» счета.

51-летний мужчина поверил мошеннику, оформил на себя кредит в миллион рублей. Но когда его попросили скинуть деньги на разные номера в телефонах, он заподозрил неладное и дал обратный ход. То есть, вернул кредит. И тем самым не дал мошенникам отобрать свои кровные.

- Всего 10 августа в Воронежской области случилось 12 мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Ущерб доверчивым людям составил около трех миллионов рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Шесть из афер были совершены под предлогом несанкционированного доступа к карте, другие - под видом продажи товаров и услуг. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Еще раз призываем с недоверием относиться к предложениям незнакомцев совершить какие-либо финансовые операции.